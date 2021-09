Pagani Zonda AY: la nuova one-off è l'apice delle Zonda speciali

Horacio Pagani dichiarò durante un'intervista che avrebbe continuato ad occuparsi di Zonda finché ci sarebbe stata richiesta. La sua parola è stata rispetta considerando che, a ventidue anni dal lancio della prima Zonda, è uscita dall'atelier di San Cesario Sul Panaro una nuova one-off.

Si chiama Pagani Zonda AY ed è stata commissionata dal collezionista Mike Yin. La vettura è nata come Zonda F Roadster e solo recentemente è tornata in Emilia per essere completamente ricostruita. Il risultato è un esemplare unico che prende spunto da altre edizioni speciali.

I gruppi ottici anteriori sono simili a quelli della Zonda 760 JC, mentre le prese d'aria del cofano posteriore sono pressoché identiche a quelle della Zonda R, versione da pista protagonista di svariati record su circuito. Il nuovo splitter anteriore è particolarmente aggressivo e una pinna collega lo spoiler posteriore - simile a quello della Zonda Oliver - con il cofano motore.

La Zonda AY è rifinita con fibra di carbonio a vista bicolore dai toni violacei. Una scelta simile a quella della Pagani Zonda 760 LH di Lewis Hamilton. Sotto al cofano si cela il noto V12 aspirato da 7,3 litri di produzione Mercedes-AMG. Con tutta probabilità si tratta della variante da 760 CV.

Cosa ne pensate della Zonda AY? Avete una Zonda one-off preferita?