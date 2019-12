La Pagani Zonda Aether è stata venduta per 6.8 milioni

La Pagani Zonda one-off con cambio manuale alla fine è andata all'asta, ed è stata venduta —come ci si aspettava, del resto— per una cifra da mani sui capelli. Parliamo di 6.800.000 dollari. Quasi due milioni sopra al prezzo che ci si aspettava. A fare gola i suoi dettagli unici oltre che un cambio manuale a 6 marce.

Come vi avevamo raccontato a suo tempo, si tratta di una Pagani commissionata da Ronnie Kessel, e in larga parte basata sulla Cinque Roadster. I dettagli che distanziano le due vetture sono davvero minimi, come i pomelli delle maniglie, la forma dei fanali posteriori e le dimensioni degli spoiler.

Certo, questo ad un occhio superficiale, perché la Pagani Zonda Aether è indubbiamente un'auto unica, come del resto suggerisce la cifra a cui è stata comprata. Il motore è un AMG V-12 naturalmente aspirato, un bolide da 760CV con uno dei migliori rapporti peso-cavalli della categoria. La Pagani Zonda Aether, infatti, pesa appena 1350 Kg. A questo si aggiunge un cambio manuale a 6 marce.

Si stimava che la Aether potesse valere trai 4.5 e i 5.5 milioni, alla fine il prezzo finale è stato significativamente più alto. Una porzione dei 6.800.000 dollari andrà in beneficenza.