Questa Pagani Zonda Aether ha il cambio manuale: vale 5 milioni di dollari

A novembre questa Pagani Zonda one-off con cambio manuale sarò battuta all'asta. Ci si aspetta che raggiunga una quotazione stellare, venendo battuta ad almeno 2 milioni di dollari in più rispetto alla Huayra BC. Stiamo parlando della Pagani Zonda Aether, e ora vi spieghiamo cosa ha di tanto speciale rispetto ad altre hypercar del brand.

Questa Pagani Zonda è stata commissionata da Ronnie Kessel, e si basa sull'altrettanto impressionante Zonda Cinque Roadster. Le due vetture sono molto simili, non fosse per una serie di dettagli che impreziosiscono e rendono unica questa Aether, dagli spoiler diversi, passando per la forma delle maniglie, e i fanali posteriori.

Ma se ad occhio la Aether e la Cinque Roadster in qualche modo si somigliano, a rendere davvero unica questa vettura è il cambio manuale a sei marce, il che, rubando le parole di The Drive, rende questa Pagani Zonda Aether un vero e proprio unicorno nel mondo delle hypercar moderne.

A dare voce e forza a questo bolide troviamo un AMG V-12 naturalmente aspirato: 760 cavalli di potenza che, complice il peso contenuto da circa 1360Kg, dà alla Aether uno dei rapporti peso-cavalli migliore della categoria.

La Aether sarà battuta all'asta durante un evento collaterale dell'Abu Dhabi Grand Prix, e ci si aspetta che venga venduta ad un prezzo compreso trai 4.5 e 5.5 milioni di dollari.

Una hypercar dal valore impressionante, speriamo non faccia la stessa fine di questa Pagani Huayra che è finita speronata da una Porsche 911 GT2 RS a Monza.