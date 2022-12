Il video tour nella leggendaria fabbrica Pagani: un luogo da sogno situato in Italia

Se non avete mai visto la fabbrica di Pagani, azienda italiana di San Cesario sul Panaro, allora siete nel posto giusto. Harry's Garage, noto canale Youtube con 600.000 abbonati, ha realizzato un video tour lì dove nascono automobili da sogno.

L'occasione è stata propizia per dare uno sguardo ravvicinato alla Pagani Utopia, ultima supercar realizzata da Horacio, che ha deciso di utilizzare un approccio più semplificato rispetto ai precedenti modelli con V12 da 6.0 litri di Mercedes-AMG. Pagani ne costruirà solo 99 esemplari, ben 94 in più della Huayra Codalunga riservata invece a soli 5 fortunati.

Il video di Harry's Garage è decisamente esaustivo, ben 42 minuti dedicati alla fabbrica di Pagani Automobili, un vero e proprio parco giochi per tutti gli amanti delle auto supersportive. Viaggiando all'interno dello stabilimento si possono infatti notare foto e modelli in scala dei primi tentativi di Horacio Pagani di realizzare veicoli, come ad esempio una Renault Dauphine modificata, un'auto da corsa Renault-Pagani e persino una roulotte.

Si può ammirare anche la prima Zonda mai prodotta con tanto di 550.000 chilometri sul tachimetro, ma anche vari motori sviluppati per la storica supercar del designer di origini argentine. Assolutamente da vedere, attorno a metà del video, la realizzazione della carrozzeria delle Pagani, costruite in fibra di carbonio e totalmente a mano, per raggiungere di fatto la perfezione.

Nella fabbrica si possono vedere anche diverse autoclavi fra cui la prima originaria che è ancora in funzione, comprata anni fa da Horacio Pagani dopo aver lasciato la Lamborghini: l'azienda di Sant'Agata Bolognese si rifiutò di acquistarla, racconta Mr. Pagani, considerandola troppo costosa. Il video si conclude con Harry's Garage affiancato da Christopher Pagani, figlio di Horacio e direttore marketing dell'azienda, che discutono dell'Utopia.