Pagani Utopia Roadster, il prototipo avvistato per la prima volta in strada

Avvistato un prototipo della Pagani Utopia Roadster durante alcuni test vicino alla fabbrica. Questo modello pre-produzione appare esteticamente simile alla sua controparte coupé, ma, guardando più da vicino, si possono cogliere delle sottili differenze.

Possiamo infatti notare delle linee chiuse, con il tetto che, in questo prototipo, è un pannello separato rispetto al resto della carrozzeria. Sappiamo che Pagani ha pianificato la produzione di soli 99 esemplari della versione coupé e altrettanti della roadster. Si prevede che la produzione della roadster inizierà una volta completata la produzione della maggior parte delle unità coupé, con entrambe le varianti già esaurite.

Il cuore pulsante della Pagani Utopia è un impressionante motore V12 biturbo da 6,0 litri sviluppato da Mercedes-AMG. Con una potenza di 864 CV a 6.000 giri/min e una coppia massima di 811 libbre a 2.800-5.900 giri/min, questo motore offre prestazioni straordinarie. I clienti avranno la possibilità di scegliere tra un cambio manuale automatizzato a 7 marce e una trasmissione manuale tradizionale, aggiungendo un tocco di autenticità alla già straordinaria esperienza di guida offerta dalla Pagani Utopia.

Pagani, per il momento, non svilupperà auto elettriche. Christopher Pagani, figlio del fondatore Horacio Pagani, ha spiegato che questa scelta deriva dalla filosofia dell'azienda, che si concentra sull'artigianato, la leggerezza e l'esperienza di guida pura delle sue vetture. Pagani ritiene che l'elettrificazione comporti un aumento di peso e complessità che potrebbero compromettere l'esperienza di guida unica delle loro auto. Niente di definitivo o controcorrente, semplicemente, ad oggi, gli sforzi della casa non sono orientati a realizzare un modello elettrico. In futuro chissà.

Pagani ha anche recentemente presentato la nuova hypercar Huayra R EVO: un bellissimo esemplare esclusivo per la pista con un motore V12 da 6 litri che produce 888 CV. Il design include un grande spoiler posteriore e un tettuccio decapottabile in stile "Indy".

Su 2 Pcs Supporto Modello Slim 2019 Nero è uno dei più venduti di oggi.