Pagani Utopia senza paura: ecco come 'guada' le strade allagate di Dubai. Il video

Se vedere uno Yangwang U8 di BYD guadare in fiume vi fa un certo effetto, allora dovreste vedere un'auto senza dubbio meno avvezza a questo tipo di imprese, superare una strada allagata: una Pagani Utopia.

Forse non tutti sanno che in questi giorni Dubai si è letteralmente allagata. Una tempesta senza precedenti ha infatti provocato dei temporali violentissimi con tanto di grandine e vento, e nel contempo numerose strade si sono allagate, compreso l'aeroporto.

Dall'Emirato sono giunte così immagini a dir poco impensabili, tenendo conto che stiamo parlando di una metropoli che è sorta sul deserto. Peccato però che in quella zona del mondo non circolino solamente Nissan Patrol o l'indistruttibile Toyota Land Cruiser, ma anche numerosi SUV, come la BMW X5M recentemente acquistata da uno youtuber italiano ad un prezzo stracciato, o vere e proprie hypercar come la Pagani Utopia.

Quest'ultima, come tutte le Pagani, è un'opera d'arte su quattro ruote, una vettura dotata di un motore da 6,0 litri 12 cilindri sviluppato da Mercedes AMG, che produce ben 864 cavalli. Numeri decisamente impressionanti che rendono la Pagani Utopia una delle hypercar più ricercate dai collezionisti.

Ebbene, come potete notare nel video che trovate qui sotto, la vettura italiana sembra titubare nell'approcciare una strada che appare allagata, ma dopo qualche secondo di esitazione si vede l'automobilista mentre con coraggio innesta la marcia e parte alla volta della strada allagata, superandola senza troppi problemi.

Ovviamente non si può non ammirare il coraggio del proprietario dell'Utopia e lo capirete ancor di più dopo che vi diremo quanto costa questo gioiellino, ben 2,15 milioni di euro, questa la cifra necessaria per acquistare la terza hypercar di Horacio Pagani, presentata ufficialmente a settembre di due anni fa. In queste ore in rete stanno circolando numerosi video provenienti da Dubai di imprese simili, ma quello dell'Utopia resta senza dubbio il più incredibile ma soprattutto il “più ricco”.

