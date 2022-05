Pagani svela Huayra NC, sarà un modello unico per un cliente privato: che spettacolo!

Quando si parla di esemplari unici nel mondo automotive Pagani è nota per le storie tristi di alcuni modelli: lo scorso dicembre, ad esempio, la Pagani Huayra Pearl si è schiantata per la seconda volta. Questa volta assistiamo invece alla nascita di una nuova creatura, la Pagani Huayra NC realizzata in Cina dalla divisione Pagani Special Projects.

Questo modello specifico è stato presentato dalla pagina Pagani China direttamente su Facebook ed è stato illustrato come una build unica di nuova creazione per un cliente, ergo un modello unico a tiratura limitata. Il corpo è in gran parte blu scuro e presenta soltanto una striscia rossa che corre sopra l’anteriore, sulla presa d'aria del cofano e sul posteriore, facendo una comparsa anche sui montanti delle ali, sui bordi dello splitter anteriore e attorno alle prese laterali.

All’interno, invece, troviamo sedili in Alcantara blu che si abbinano alla carrozzeria e un cambio anodizzato anch’esso cremisi. Infine, la manopola di controllo della stabilità e le ore 12 del volante sono di colore rosso scuro. Il cuore pulsante della Pagani Huayra NC sarà quindi il Pagani Mercedes-AMG con doppio turbocompressore da 6,0 litri capace di arrivare a 830 cavalli, accompagnato da cambio sequenziale a sette marce. Il peso complessivo della vettura? “Soltanto” 1.240 chilogrammi.

Insomma, è l’ennesimo gioiello firmato Pagani che resterà nelle mani di un cliente privato grazie al duro lavoro di Pagani Special Projects. Il prezzo, ovviamente, non è stato reso noto.

