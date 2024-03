Pagani, il simulatore in fibra di carbonio è quasi più bello della Hyuara R

Un simulatore di guida brandizzato Pagani? E come poteva essere se non all'avanguardia? Carbonio, sedili originali della Huarya R, un display da ben 122 pollici. Insomma, tutto in grande, come solo Pagani poteva concepire. Non osiamo immaginare quanto potrebbe costare un set up del genere.

Il simulatore Pagani Huayra R offre un'esperienza di gioco di fascia estrema, sviluppata in collaborazione con Racing Unleashed, con una struttura in fibra di carbonio proveniente dalle stesse autoclavi utilizzate per le hypercar Pagani. Il simulatore vanta un display curvo panoramico da 122 pollici e una base con prese d'aria tipiche dei veicoli Pagani per il raffreddamento del computer da gioco (integrato) ad alte prestazioni.

All'interno, il simulatore ricalca fedelmente la configurazione di guida della Huayra R, con sedile, volante e pedali accuratamente riprodotti. Il tutto è arricchito da componenti in alluminio fresato e un sistema audio 5.1 integrato nel sedile per un'esperienza di gioco coinvolgente e appagante su tutti i fronti.

Non pensiate sia una cosa da nulla, della serie "prendo un pezzo di qua e un pezzo di là": il tutto è stato studiato in maniera meticolosa da dei team di ingegneri e addetti alla progettazione Pagani. Il simulatore è stato progettato per ricreare fedelmente la manovrabilità, la dinamica e gli effetti aerodinamici della vera Huayra R.

L'esperienza è arricchita dalla fedelissima riproduzione suono distintivo del motore Pagani V12-R e dalle vibrazioni della strada, riprodotte tramite cuffie VR e kicker integrati nel sedile. Inoltre, i proprietari potranno prenotare sessioni di coaching remoto direttamente col produttore per migliorare le proprie capacità di guida e partecipare ad eventi virtuali organizzati da Pagani. Questo prodotto sarà presto acquistabile, tuttavia, il prezzo non è ancora stato rivelato.

Nel mentre vi invitiamo a dare un'occhiata all'ultimo avvistamento delle prossima Pagani Utopia Roadster, vi ricordiamo inoltre che, sebbene la casa modenese non disdegni affatto le innovazioni tecnologiche, il processo di elettrificazione di Pagani dovrà aspettare ancora un po', parole del CEO.

Il figlio di Horacio Pagani ha infatti sottolineato l'importanza della leggerezza nei veicoli Pagani, che sarebbe irrimediabilmente compromessa dal peso del pacco batterie. Egli ha affermato di recente che un giusto rapporto peso-potenza è fondamentale per garantire un'esperienza di guida speciale e distintiva rispetto ai concorrenti.

