Pagani presenta la Huayra Codalunga, variante longtail realizzata in cinque unità

Lo scorso maggio abbiamo potuto ammirare la Pagani Huayra NC realizzata in un unico modello dalla divisione Pagani Special Projects. In queste ore, invece, Pagani Automobili e il dipartimento Grandi Complicazioni hanno svelato al pubblico la Huayra Codalunga, variante longtail dell’ambita supercar.

L’automobile in questione è un progetto realizzato esclusivamente per due clienti che hanno richiesto privatamente la sua realizzazione. Ispirata alle vetture visibili a Le Mans negli anni ’60, è nata nel 2018 come modello in scala 1:4, per poi essere prodotta a grandezza naturale con il suo interessante ed elegante design in cinque unità, ciascuna delle quali è stata pagata “almeno 7 milioni di euro”; le cifre esatte non sono chiare, tantomeno il periodo di consegna ai proprietari.

La Pagani Huayra Codalunga nasconde sul retro un potente V12 che sviluppa 840 cavalli e 1.100 Nm di coppia, ha un peso a vuoto di 1.290 kg ed è stata realizzata esclusivamente con materiali compositi avanzati. Le vernici sono semi-materiche o completamente opache di colori neutri, mentre all’interno troviamo componenti in alluminio lavorato.

Il risultato finale, come potete vedere dalle immagini allegate in copertina e in calce alla notizia, è un vero prodigio della tecnica. Il video visibile sopra, invece, è una simpatica animazione pensata per svelare lo stile e il lancio della Pagani Huayra Codalunga.

A settembre, invece, dovrebbe arrivare il nuovo erede della Pagani Huayra.