Pagani non si preoccupa dell'elettrico e continua a credere nel V12

Horacio Pagani sta studiando il da più di quattro anni tutto il fenomeno della mobilità elettrica, e dopo tutto questo tempo dedicato alla ricerca e allo studio sul tema, ha deciso di non intraprendere questo percorso, almeno per il momento. Pagani continuerà dunque con i motori a 12 cilindri fin quando la legge lo permetterà.

In un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine inglese Autocar, Horacio Pagani, fondatore e CEO dell’azienda, ha detto che “Nel 2018 ho creato un team che lavorava su auto completamente elettriche. La responsabilità principale del team era esaminare come omologare un veicolo elettrico in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, main quattro anni non abbiamo mai riscontrato interesse per il mercato delle supercar EV”.

Adesso i tempi sono cambiati, e in maniera piuttosto rapida, ma per la visione di Pagani il primo limite dell’elettrico riguarda il peso: gli studi del progettista italo-argentino dicono che una giusta hypercar EV dovrebbe avere una batteria che da sola peserebbe 600 kg, ossia più della metà di quanto pesa l’attuale Pagani Huayra R, e questo non è accettabile.

E parlando di auto elettriche, Horacio ha anche evidenziato quanto siano dannatamente veloci senza un reale motivo che giustifica il perché lo debbano essere: “Ho comprato una Tesla per capire i veicoli elettrici e non è necessario avere prestazioni così elevate con loro. La sfida è realizzare un veicolo elettrico che dia buone emozioni come un normale ICE. Pagani non farà qualcosa solo con una buona prestazione, come puoi fare ora, ma per dare emozione al pilota”.

Il sogno di Horacio è quello di creare una hypercar EV con un peso massimo di 1300 kg, ma attualmente le tecnologie non lo permettono e per questo, fin quando potrà, resterà fedele al V12 che contraddistingue le sue creature. Senza dimenticare che, come azienda, Pagani Automobili rientra in quella nicchia di marchi a cui l’Europa ha dato più tempo per adeguarsi alle nuove regolamentazioni in fatto di emissioni, con la scadenza prevista per la fine del 2035.

Pagani ha però aggiunto che il non avere auto elettriche in gamma non significa che in azienda non stiano investendo sulla tecnologia elettrica: la casa di San Cesario sul Panaro ogni anno investe circa il 20% degli introiti in ricerca e sviluppo in questo settore, così da essere preparati quando le tecnologie saranno all’altezza del brand e quando le leggi obbligheranno a cambiare.