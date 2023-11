Pagani Imola Roadster, svelata l'hypercar da 850 CV per soli 8 fortunati

Dopo un misterioso teaseril misterioso teaser pubblicato appena ieri, Pagani ha svelato ufficialmente la sua ultima creazione, la Imola Roadster, una versione convertibile della Imola coupé, limitata a soli otto esemplari. Questa hypercar offre un motore V12 da 6,0 litri di derivazione Mercedes-AMG potenziato a 838 CV e 1099 nm di coppia.

Con un cambio sequenziale Xtrac a 7 velocità, messo a punto da Pagani, la velocità massima della Imola Roadster è di 350 km/h. La carrozzeria è stata rielaborata per gestire le maggiori esigenze di raffreddamento, con nuove prese d'aria anteriori e uscite d'aria calda nascoste lungo la carrozzeria.

Il design aerodinamico è stato concepito per generare 600 kg di carico aerodinamico a 280 km/h. L'Imola Roadster può generare fino a 2,2 g di forza laterale e 2,2 g di forza frenante.

Il telaio è realizzato in Carbo-Titanium HP62-G2 e Carbo-Triax HP62, che riducendo il peso complessivo a 1.260 kg. L'auto è dotata di quattro flap per l'assistenza aerodinamica attiva e sospensioni intelligenti. All'interno, l'Imola Roadster presenta finiture in Carbo-wood, pelle goffrata e dettagli intricati.

Il prezzo della Imola Roadster non è stato rivelato, ma essendo limitata a soli otto esemplari, ci si aspetta che sia nell'ordine di diversi milioni. Eccovi spiegato invece perchè Pagani non ha ancora realizzato un'auto elettrica.