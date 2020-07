Questa Pagani Huayra Roadster è la Batmobile perfetta

La Pagani Huayra BC Roadster è il top della gamma di vetture del produttore italiano, ma la versione della quale vi parliamo oggi vuole provare a surclassarla basandosi sulla Huayra Roadster "standard" e provando a impressionare il pubblico con scelte aerodinamiche interessanti.

La hypercar della galleria in fondo alla pagina è una Huayra Roadster costruita per il mercato statunitense, e ha appena raggiunto il mercato dell'usato dopo aver percorso appena 437 chilometri in totale. A causa di ciò sospettiamo che saranno in moltissimi a fiondarsi sul bolide.

A gestire la vendita sarà Pagani of Beverly Hills, che descrive la vettura come "eccezionalmente rara" grazie soprattutto alla verniciatura in Grigio Opaco. Dal nostro canto la tonalità funziona alla grande, sia per mostrare le fantastiche forme della carrozzeria sia in abbinata ai cerchi neri e agli scarichi argento.

Da non sottovalutare poi il contrasto generato dalle parti in fibra di carbonio, che compongono lo splitter frontale, le estremità laterali del parabrezza, il contorno dei diffusori, gli specchietti retrovisori e tanto altro. La Huayra poggia poi su cerchi sportivi in nero lucido con pinze freno in verniciatura bianca.

Gli interni accolgono i passeggeri con la migliore pelle bianca italiana, usata per i sedili, per la parte alta delle portiere, per il volante e per alcuni elementi del cruscotto. I dettagli in questo caso sono neri, come ad esempio le cuciture sui sedili, e in fibra di carbonio. Il sesto elemento domina in modo imperante l'abitacolo, andando a decorare volante, portiere, console centrale e plancia. Dalle immagini l'avrete già intuito, e quindi non c'è bisogno di dire che è tutto assolutamente immacolato.

A ogni modo pagani ha costruito soltanto 100 esemplari di Huayra Roadster, e questo è il numero 92. Al momento non è stata resa pubblica la richiesta monetaria, ma aspettatevi una cifra superiore ai 2 milioni di euro.

In conclusione ci teniamo a fornirvi le specifiche del bolide. La Huayra Roadster è motorizzata da un potentissimo V12 Mercedes-AMG da 6,0 litri erogante una potenza di 764 cavalli e una coppia di 1.000 Nm, i quali servono a spostare un peso di appena 1.280 kg. Vi lasciamo soltanto immaginare le sue folli prestazioni.