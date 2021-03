Ecco la Pagani Huayra R! E' un mostro con V12 aspirato da 850 CV

Dopo una campagna pubblicitaria fatta di piccoli teaser e immagini misteriose buttate in pasto agli appassionati, Pagani ha finalmente presentato in via ufficiale la sua spettacolare Huayra R. Si tratta di un vero e proprio mostriciattolo da pista dalle caratteristiche a dir poco estreme.

Il team di sviluppo ha costruito la vettura in modo tale che fosse "pura, passionale, poderosa e accattivante" e, in base al design definitivo e alle specifiche tecniche, non possiamo dar loro torto. Dietro l'eccellente lavoro c'è anche la sinergia con HWA AG, che ha provveduto a migliorare il propulsore da 6,0 litri ad aspirazione naturale, che incarna "il più leggero, più potente ed efficiente V12 da pista mai creato."

Per portare il motore allo stato attuale ci sono voluti più di due anni di sviluppo, i quali hanno permesso all'unità di ottenere una linea rossa da 9.000 rpm e un peso complessivo inferiore ai 200 chilogrammi. Oltretutto utilizza un sistema a iniezione diretta a 200 bar in grado di ottimizzare "le performance assicurando la massima efficienza in termini termodinamici e di autonomia."

In abbinata al propulsore c'è un nuovo cambio sequenziale a sei rapporti, anch'esso sviluppato con la collaborazione di HWA AG. Il componente pesa appena 80 chilogrammi e vanta "un cambio da corsa a tre dischi in metallo sinterizzato." Secondo i test condivisi da Pagani, ciò comporta tempi di cambiata ridotti al nanosecondo, precisione di cambiata massima ed efficienza della frizione del 95 percento.



E' chiaro che i tecnici hanno dato tutto per mettere in pista una Huayra R che si spinga al limite delle proprie possibilità, e perciò è stato ritoccato pure il sistema di scarico a quattro sbocchi, adesso rivestito in ceramica e dotato di uno spessore dei condotti tre volte più sottile rispetto alle Huayra stradali. Gli scarichi hanno tutti la stessa lunghezza e alla fine, in base a quanto comunicato da Pagani, restituiscono un sound da monoposto di Formula 1 del passato.



In attesa di poter ascoltare con le nostre orecchie un sound tanto accattivante, vogliamo rimandarvi ad un altro modello che Pagani ha di recente realizzato con estrema cura: stiamo parlando della Pagani Huayra Tricolore, la quale esalta la divisione acrobatica dell'Aeronautica Militare italiana con soluzioni estetiche fenomenali. In ultimo vi consigliamo di dare un'occhiata ad un video di Horacio Pagani in persona: ecco il suo ricordo di Benny Caiola in un video emozionante.