Pagani Huayra Pearl: l'esemplare unico si schianta di nuovo

Chi non si accontenta di una Pagani normale può entrare nelle grazie di Horacio Pagani chiedendo un esemplare unico. In questo modo sono nate alcune delle Pagani più spettacolari. Particolarmente sfortunata è la Huayra Pearl, al suo secondo incidente.

La Pearl è la prima Huayra one-off mai costruita dall'atelier di San Cesario sul Panaro. Nel luglio 2016, dopo pochi mesi dalla consegna al proprietario, si schiantò a Parigi. La splendida V12 all'epoca subì danni gravi al retrotreno. In questi casi nulla è perduto: in Pagani sono maestri a riparare, o rinnovare, le proprie vetture.

Pochi giorni fa la vettura è stata di nuovo incidentata, questa volta in Arabia Saudita. La splendida supercar emiliana ha tamponato una Porsche Cayman GT4 durante un ingorgo in autostrada. La prova è in un video postato su Instagram da Abdalla Alhammadi. La Pagani Huayra Pearl dovrà essere nuovamente inviata al quartier generale, dove gran parte delle componenti anteriori dovranno essere sostituite intrecciando nuova fibra di carbonio. Non si hanno notizie sullo stato di salute dei passeggeri, ma considerando che il tamponamento è avvenuto a bassissima velocità supponiamo - e ci auguriamo - che non ci siano problemi di alcuna sorta.

Se amate le Pagani date un'occhiata a questi esemplari speciali: la Huayra BC Roadster Supernova è strepitosa, arricchita di fibra di carbonio a vista color Oro Rosa, mentre la Zonda AY è l'ultima one-off di una tradizione decennale.