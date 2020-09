Pagani Huayra col motore davanti? Ecco il suo aspetto

E' tutta colpa della Corvette. Da quando Chevrolet ha cambiato paradigma con il lancio della Corvette C8 a motore centrale dopo parecchi decenni di motore anteriore, pare che gli appassionati di auto non facciano altro che immaginare variazioni di questo tipo.

Nel corso degli ultimi mesi infatti abbiamo visto eventuali sportive Hyundai a motore centrale, Corvette C9 con il ritorno alla disposizione anteriore, supercar Rolls-Royce col motore davanti e chi più ne ha più ne metta.

Questa volta però è toccato alla potentissima Pagani Huayra. Certo a Pagani non verrebbe mai in mente di mettere in piedi un'operazione simili, ma nonostante ciò abbiamo quel genio di TheSketchMonkey, che ha appena pubblicato tramite un video su YouTube una ottima Huayra col propulsore all'avantreno in stile Ferrari 812 Superfast.

Alla fin fine, come fa notare il designer, l'elemento più rilevante riguardo la modifica percettiva è il montante anteriore: per avere un bolide a motore centrale bisogna spostarlo molto più avanti, a volte quasi sull'asse anteriore. Se invece il montante lo si fa scorrere verso il posteriore allontanandolo dall'asse anteriore ecco a voi la macchina col motore anteriore.

Ovviamente non è così semplice realizzare il design di un'autovettura, perché susseguentemente bisogna bilanciare vari aspetti estetici e tecnici per ritrovare le giuste proporzioni senza andare a creare dei mostri di progettazione. Tutto sommato però TheSketchMonkey ha impiegato poco per ideare una Pagani Gran Turismo dal look accettabile, e chissà che in futuro la casa automobilistica italiana non si lasci stuzzicare da suggerimenti del genere.

