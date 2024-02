Pagani Huayra Codalunga: fermo e sequestro in Svizzera per la supercar da 7 mln di euro

Questa Pagani Huayra Codalunga, immortalata mentre percorreva le strade pubbliche in Svizzera, è stata sequestrata dalle autorità locali dopo che hanno fermato il conducente. I motivi del fermo sono ignoti per adesso, ma la cosa certa è che, di fatto, sono stati sequestrati 7.3 milioni di euro di Hypercar.

Come già accennato, i dettagli precisi dell'"incidente" non sono stati divulgati, ma un breve video diffuso sui social media mostra due agenti di polizia svizzeri che ispezionano la Pagani e discutono con il proprietario riguardo ad alcune procedure amministrative. Il veicolo era parcheggiato lungo una strada di montagna, accanto a una Ferrari Testarossa. Dopo una breve interruzione, la Codalunga è ripresa mentre si allontana, seguita da una Toyota Corolla Touring Sports argento, presumibilmente appartenente alla flotta della polizia (se volete lavare adeguatamente una Pagani Huarya, sappiate che, nei centri specializzati, dovreste sborsare diversi soldi).

In assenza di una spiegazione ufficiale, diversi commentatori hanno avanzato ipotesi sul motivo dell'intervento della polizia e del presunto sequestro dell'hypercar. Alcuni ritengono che la targa anteriore della Huayra Codalunga potesse non essere conforme alle normative locali in termini di dimensioni o visibilità. Altri hanno notato la mancanza di pneumatici adatti alle condizioni nevose e di catene da neve, violando forse le disposizioni regionali.

Un'altra possibile ragione potrebbe essere un presunto superamento dei limiti di velocità, dato che la polizia svizzera è conosciuta per l'attenta osservanza delle regole stradali. Secondo le autorità locali, "il superamento dei limiti di velocità può comportare sanzioni significative e, in alcuni casi, pene detentive che vanno da uno a quattro anni".

Dopo la Pagani Huarya "standard, la cui versione tricolore è veramente molto bella, la versione Codalunga è un'edizione speciale che è stata presentata nel 2022 con un design, appunto, a coda allungata su misura e una produzione limitata di soli cinque esemplari. Il modello in questione potrebbe essere il primo di questa serie e porta una targa italiana. La Codalunga è spinta da un motore V12 AMG da 840 CV e 1.100 Nm di coppia, con trasmissione della potenza alle ruote posteriori attraverso un cambio automatico Xtrac a sette velocità.