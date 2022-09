Pagani Automobili fa crescere l'hype con nuovi dettagli della C10, l'erede della Huayra

La prossima settimana sarà molto ricca ed interessante per gli amanti dei motori. Il 13 settembre ci sarà la presentazione ufficiale della Ferrari Purosangue, ma il giorno prima Pagani Automobili toglierà i veli dalla C10, la supercar erede di Huayra e Zonda, e per l’occasione la casa ci mostra nuovi dettagli della vettura.

Dopo aver visto Horacio Pagani che disegna a matita le linee della nuova vettura, il nuovo teaser trailer pubblicato sui canali social del brand mostrano numerosi elementi della vettura vera e propria, che per la prima volta si mostra senza veli e priva di camuffamenti.

Come già anticipato, la C10 sarà un modello che racchiude in sé la storia del marchio, e per questo la sua linea è una fusione perfetta tra gli stilemi di Zonda e Huayra. Il doppio gruppo ottico anteriore è racchiuso in un unico elemento, mentre al posteriore torna il doppio faro circolare in posizione verticale. Immancabili poi i quattro scarichi centrali, firma caratteristica dei modelli del brand, proprio come il cambio con i meccanismi a vista, che viene mostrato in video in tutta la sua bellezza attorniato dalla pelle bordeaux e bianca dell’abitacolo.

A proposito di cambio, Pagani ha già confermato che la C10 potrà adottare una trasmissione automatica o manuale, mentre il powertrain si basa su un nuovo motore V12 sviluppato da AMG più prestante dei precedenti, con la potenza che dovrebbe superare abbondantemente gli 800 CV.

Il progettista l’ha definita “un’opera di alchimia, frutto di un’instancabile ricerca del bello, plasmato da una tecnologia all’avanguardia”, e noi non vediamo l’ora di scoprirla, dunque appuntamento al prossimo 12 settembre, quando cadranno i veli attorno alla C10.