Pagani, l'auto elettrica è lontana: 'Batterie troppo pesanti per le nostre supercar'

Sono diverse le case automobilistiche che per ora hanno detto no all'elettrico, e fra queste vi è anche Pagani. L'esclusiva azienda italiana che produce auto da sogno non ha ancora realizzato un'hypercar EV e il motivo è spiegato da Christopher, figlio del fondatore Horacio Pagani.

Il direttore marketing della casa automobilistica famosa in tutto il mondo è stato intervistato negli scorsi giorni dal magazine Top Gear, svelando quali siano i piani futuri dell'azienda in merito appunto all'elettrico, e per il momento non sembrerebbe esservi nulla di nuovo all'orizzonte.

Il problema principale sta nel peso delle batterie, tenendo conto che da sempre la leggerezza è una delle caratteristiche che contraddistingue le fuoriserie che escono dalla fabbrica di San Cesario sul Panaro.

“Il nostro obiettivo è creare qualcosa che sia leggero. Guardando Pagani, quello che vedete è comune a tutti i veicoli che produciamo, devono essere leggeri. Devi avere un feeling speciale alla guida, che a volte puoi chiamare divertimento. Puoi chiamarlo piacere. Ma il peso è sicuramente il nostro primo punto interrogativo. Quindi probabilmente, al giorno d’oggi con la tecnologia esistente, non possiamo creare la Pagani nel modo in cui vorremmo”, ha detto il figlio di Horacio Pagani, reduce quest'ultimo da un simpatico augurio a Ferrari.

In ogni caso quella di Pagani verso l'elettrico non è una chiusura netta, visto che quando sarà il momento, quindi la tecnologia lo permetterà, anche la piccola azienda entrerà nel mercato Full electric.

Del resto Pagani è in linea con i molteplici marchi di hypercar fra Ferrari, Lamborghini, McLaren e Bugatti, giusto per citare i primi nomi che ci vengono in mente, che per ora non hanno ancora effettuato il “grande salto”, di conseguenza la strategia dell'azienda modenese è totalmente comprensibile.

Christopher Pagani ha concluso l'intervista parlando del motore V12 biturbo da 6 litri di origine Mercedes-AMG montato sulle automobili del marchio: “Per quanto tempo avremo il V12? Questo dipende davvero da come stanno andando le normative. Sappiamo che per i piccoli produttori possiamo averlo almeno fino al 2035. Ma non abbiamo paura di avvicinarci a un altro powertrain in futuro. Dobbiamo solo sapere quali sono le regole”.