Pagani abbandona le EV per sviluppare nuovi V12? Risponde Horacio

Che a Horacio Pagani non piacessero chissà quanto le auto elettriche era cosa risaputa, e lo stesso vale per i suoi clienti più affezionati. Di recente il fondatore della Pagani aveva raccontato di come nessuno dei suoi utenti fosse interessato ad acquistare una EV, motivo per cui InsideEVs Argentina ha pubblicato una notizia alquanto controversa.

L'edizione argentina di InsideEVs ha pubblicato una storia in cui si affermava che Pagani avesse fermato lo sviluppo dei motori elettrici per concentrarsi a testa bassa sui motori V12, in netta controtendenza rispetto a buona parte del mondo occidentale. Una notizia effettivamente molto importante che però Horacio Pagani stesso ha in parte smentito.

Il top manager ha contattato InsideEVs Argentina per effettuare qualche correzione al pezzo. Ha detto infatti che Pagani continuerà in ogni caso a investire sullo sviluppo di nuove auto elettriche ad altissime prestazioni, del resto la società sta lavorando anche per sviluppare batterie e motori in-house, se non ci sono novità imminenti però è perché l'azienda vuole prendersi il suo tempo, lavorare con calma e lanciare un prodotto solo una volta che sarà completamente maturo.

"Pagani non ha mai pensato di fermare il progetto di sviluppo sulle EV" ha detto il fondatore, che per i prossimi 13 anni continuerà evidentemente a sviluppare in parallelo i suoi prodotti termici ed elettrici.