I Paesi europei più pericolosi in auto: ecco dove si muore di più sulle strade

Il Natale 2022 ha purtroppo lasciato una lunga scia di sangue sulle strade italiane, nonostante le vetture odierne siano più sicure di quelle di 20 anni fa e gli incidenti mortali - in tutta Europa - siano ai loro minimi storici. Ma quali sono i Paesi europei più pericolosi, in cui si muore di più sulle strade?

A dirlo è un nuovo report della Commissione Europea, che ha calcolato quante morti sono avvenute ogni milione di abitanti nei 27 Stati dell’Unione nel 2021 - più Svizzera, Norvegia e Islanda. Ebbene i risultati peggiori li hanno ottenuti la Romania, con 93 morti ogni milione di abitanti, la Bulgaria con 81, la Lettonia con 78, la Croazia con 72. L’Italia ha ottenuto un risultato discreto, con “sole” 48 morti, più o meno in linea con tutta l’Europa a 27 Stati, che ha infatti ottenuto come media 44 morti nel corso del 2021. I Paesi più virtuosi, con meno di 30 morti per ogni milione di cittadini, sono la Danimarca, l’Irlanda, Malta con appena 17, i Paesi Bassi, la Svezia con appena 18, in più abbiamo la Svizzera con 23, la Norvegia con 16 e l’Islanda con 24.

Interessante notare come la Germania, un Paese che su alcuni tratti autostradali non ha neppure i limiti di velocità (anche se la stessa Germania sta pensando a mettere i 130 km/h ovunque), nel 2021 si siano verificate sulle strade solo 31 morti ogni milione di abitanti, in Spagna 32, come italiani dunque possiamo sicuramente migliorare il nostro dato. Rispetto al 2019, l’anno pre-COVID, quasi tutti i Paesi della UE hanno visto diminuire gli incidenti mortali sulle strade, a differenza dell’Estonia a +6%, della Lettonia a +11%, del Lussemburgo a +9%, la Slovenia a +12% e la Finlandia al +6%. Anche la Svizzera ha visto salire gli incidenti del 7%, anche se comunque il dato generale è davvero basso, così come l’Islanda, i cui 24 morti ogni milione di abitanti rappresenta il 50% di eventi in più, sempre rispetto al 2019.