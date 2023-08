In quali Paesi Elon Musk ha aperto i Tesla Supercharger a tutte le auto elettriche?

Come ormai saprete se seguite le notizie dal mondo elettrico, i Tesla Supercharger di Elon Musk sono ormai accessibili a tutti gli EV in diversi Paesi del mondo, ma in quali esattamente? Vediamo la lista aggiornata.

Per circa un decennio i Tesla Supercharger sono stati un’esclusiva assoluta dei clienti di Elon Musk, un punto di forza che ora è ormai decaduto in parecchi Paesi del mondo. Sono 20 le nazioni in cui è possibile caricare qualsiasi auto elettrica ai Tesla Supercharger, a patto ovviamente che il connettore sia compatibile. In Europa sono 15 i Paesi in cui le stazioni Tesla sono a libero accesso, Italia compresa: la lista completa è rappresentata da Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Regno Unito, Spagna, Svezia, Belgio, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Svizzera, Islanda e Italia. Tutte queste stazioni sfruttano lo standard di ricarica CCS2. In Europa stanno anche arrivando nuove stazioni Supercharger V4 che, per essere compatibili con ancora più modelli, presentano un cavo di ricarica più lungo del normale, mentre i Supercharger classici hanno cavi “a misura” per caricare le Tesla.

Continuando con la lista di Paesi, è possibile caricare ai Supercharger CCS2 in Australia e in Turchia, con il CCS1 invece si carica negli Stati Uniti e in Canada (in arrivo nel corso del 2023), mentre in Cina si utilizza lo standard locale GB/T. Avete mai caricato a un Tesla Supercharger la vostra auto elettrica non-Tesla? Ecco quanto costa caricare un’auto non-Tesla ai Supercharger in Italia.