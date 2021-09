Paesi Bassi già nel futuro: il 30% del mercato è elettrificato, guida la Kia e-Niro

Siamo spettatori della più grande rivoluzione del mercato automobilistico di sempre. La tecnologia elettrica, spinta da governi e organizzazioni internazionali, è manifestamente il futuro del settore. È curioso capire come il mercato sta mutando nei paesi più green, probabilmente un'anteprima di ciò che accadrà in Italia tra qualche anno.

Tra queste nazioni non si può non citare i Paesi Bassi, l'unico paese al mondo dove ci sono più biciclette che persone. La stessa urbanistica, pensiamo ad esempio ad Amsterdam, è plasmata per le due ruote.

Non meraviglia quindi la grande ricezione verso le elettriche, che ad agosto 2020 hanno raggiunto il 20% delle quote di mercato, con un altro 10% occupato dalle ibride plug-in. L'aumento di vendita di auto elettrificate (calcolando vetture completamente elettriche e plug-in) sale così del 17%, a dispetto di un calo delle vendite totali del 17% rispetto al 2020.

Regina delle vendite è la Kia e-Niro, crossover elettrico disponibile anche in Italia con prezzi a partire da 39.850 euro. Completano il podio altri due crossover: Skoda Enyaq iV e Ford Mustang Mach-E. Sorprendente quarta posizione per la Lynk & Co 01, crossover prodotto da Geely e dotato di soluzioni all'avanguardia condivise con le moderne Volvo. Volkswagen deve accontentarsi del quinto posto con la compatta ID.4. Numeri tiepidi per la Tesla Model Y: soltanto 127 unità. Supponiamo che ciò derivi dalla disponibilità limitata.

Con 3.158 unità la Kia e-Niro guida anche le vendite di sempre della nazione, sempre valutando esclusivamente veicoli completamente elettrici o ibridi plug-in.