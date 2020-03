I Paesi Bassi hanno deciso: limite massimo per le auto a 100 km/h

Quando si vanno a mettere le mani su leggi riguardanti la circolazione stradale è sempre dura tenere calmi gli animi, soprattutto se si parla di abbassare la velocità massima consentita. Sono in molti ad esempio nel nostro Paese a voler vedere più larghi questi limiti, ma a quanto pare il governo dei Paesi Bassi è di tutt'altra opinione.

E' dallo scorso anno infatti che pensavano di mettere in atto questa decisione, ma adesso è tutto bianco su nero: il limite massimo consentito in autostrada passerà dai 130 km/h attuali ai 100 km/h. Uno dei limiti autostradali più severi al mondo.

Il motivo principale della legiferazione è da attribuire alla volontà di ridurre i livelli di emissione di NOx nello Stato, sebbene parte della cittadinanza non sarebbe molto contenta stando a quanto riportato sulle pagine di DW. C'è però da segnalare una particolare precisazione: il limite è in vigore dalle 6:00 del mattino fino alle 19:00, mentre tra le 19:00 e le 6:00 si può benissimo tornare a 130 km/h su alcuni tratti di strada selezionati.

Allo stato attuale soltanto Cipro e Norvegia, tra i Paesi europei, hanno in vigore limiti tanto stringenti per le autostrade. Un sondaggio messo in piedi da una emittente televisiva olandese ha mostrato che il 46% delle persone che vi hanno risposto non hanno alcuna intenzione di guidare così piano in autostrada di giorno, nonostante i benefici che si otterrebbero facendolo siano ormai scientificamente palesi. I Paesi Bassi hanno infatti un enorme problema coi composti dell'azoto nell'atmosfera. Secondo uno studio sono 50 i chilogrammi per ettaro rilasciati nell'ambiente ogni anno. Numeri allarmanti se paragonati poi alla media dell'Unione Europe di 15 chilogrammi.

Il passaggio poi alle auto elettriche potrebbe perlomeno spostare queste emissioni al di fuori dei centri cittadini, e le preferenze dei cittadini olandesi in questo senso paiono essere ottimistiche. Infatti lo scorso anno, per lunghi periodi di tempo, la Tesla Model 3 venduto più di tutte le altre in Olanda, superando inaspettatamente quanto fatto registrare da VW Polo e Ford Focus.