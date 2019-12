Padre e figlio stampano una Lamborghini in 3D, ma la casa gliene offre una vera

Babbo Natale è arrivato in anticipo per un bambino e suo padre. Quest'ultimo, nel tentativo di realizzare i sogni del figlio, si è prodigato nella costruzione di una supercar italiana.

Tramite una stampante 3D ha infatti riprodotto la carrozzeria di una Lamborghini, per poi montarla sul pianale di un'auto completamente differente. Per Sterling Backus e il figlio Xander l'ingegnarsi in garage è una vera e propria passione, e infatti nella loro villetta di Erie, in Colorado, si sono veramente sbizzarriti.

Questa storia ha rimbalzato ovunque sul web, fino ad attraversare l'oceano e raggiungere la casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese la quale, colpita dall'impresa, ha premiato papà e figlio col riconoscimento di #RealLover del marchio del Toro per l'anno corrente. Il trofeo è stato una vera e propria Lamborghini Aventador SV, che i due si sono trovati davanti aprendo la porta del garage, e potranno adesso guidarla per alcuni giorni.

Katia Bassi, Chief Marketing & Comunication Officer presso Lamborghini in merito ha dichiarato:"Automobili Lamborghini è contro qualsiasi tentativo di contraffazione. Tuttavia, la storia di questo padre e di suo figlio è prova di passione autentica, che merita di essere raccontata a tutti, ed è per questo che abbiamo scelto Sterling e Xander come protagonisti del nostro video di Natale per il 2019."

Nel frattempo la compagnia italiana ha rivelato di non voler aumentare il volume di vendite nel 2020, ecco la strategia. Per concludere vi rimandiamo invece ad una fantastica Lamborghini Huracan Performante modificata per la guerra.