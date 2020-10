Padova-Roma in 3 ore: la Lamborghini della Polizia trasporta un rene a tutta velocità

È possibile andare da Padova a Roma in auto impiegando soltanto tre ore anziché le normali cinque? Se si guida una Lamborghini della Polizia assolutamente si, ma non per divertimento, per una buona causa.

La Lamborghini Huracán LP610-4 in forze alle nostre forse di polizia (simile a quella utilizzata presso l'aeroporto di Bologna) è stata impegnata in un'operazione a dir poco delicata. Bisognava trasportare un rene con la massima urgenza per l'appunto da Padova al Policlinico Gemelli di Roma, una missione adatta alla vettura sportiva in questione, in grado di raggiungere i 325 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in appena 3,2 secondi grazie a un motore V10 da 5.2 litri e 610 CV.

Il peso di questa straordinaria vettura è venuto a bada da un telaio in alluminio e fibra di carbonio, inoltre questa variante della polizia ha in più telecamere di bordo, dispositivi di registrazione, un computer e un tablet, un estintore portatile, una radio di ordinanza, un porta arma e un porta paletta segnaletica.

Inoltre nel bagagliaio anteriore c'è un box frigo per il trasporto degli organi, risultato fondamentale per la storia che stiamo raccontando oggi, e un defibrillatore. Partita alle 10:30 dall'ospedale di Padova, la vettura è arrivata a Roma all'ora di pranzo. Può sembrare un caso eccezionale, eppure solo nel 2018 sono stati 41 gli organi trasportati dalla Lamborghini della Polizia in giro per l'Italia, e ancora 10 sacche di sangue o plasma, 19 vaccini e medicinali urgenti.