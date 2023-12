Il Pack Sleep di Dacia è un successo: sarà compatibile anche con nuova Duster

Lo scorso mese di marzo Dacia ha lanciato ufficialmente in Italia il suo Pack Sleep, un add-on che trasforma Dacia Jogger in un camper. In pochi mesi l’accessorio si è dimostrato un autentico successo, con oltre 1.000 prenotazioni.

La notizia arriva da Dacia Italia, che nonostante l’autunno ha visto gli ordini del Pack Sleep aumentare in maniera costante. Oltre 100 nuovi clienti al mese hanno scelto l’accessorio per viaggiare e dormire all’aria aperta con Jogger, la vettura a 5 o 7 posti del marchio romeno. Ora, a dicembre 2023, è stato superato il traguardo delle 1.000 vendite, a meno di un anno dal debutto.

Il Pack Sleep è il primo elemento della gamma di accessori InNature di Dacia, lanciato assieme alla gamma Extreme in Austria. Consiste in un box di legno realizzato appositamente per le dimensioni di Jogger che noi abbiamo provato al Dacia Camp versione estiva 2023. Si apre in meno di 2 minuti e forma un letto matrimoniale con tanto di materasso. Questo occupa tutta la parte posteriore della vettura, dallo schienale dei sedili anteriori al portellone del bagagliaio, si hanno così a disposizione 190 cm di lunghezza e fino a 130 cm di larghezza, con uno spazio in altezza di almeno 60 cm.

Quando il Pack Sleep è richiuso, lo spazio di carico è pari a 220 litri. Una parte della zona di carico può poi essere ribaltata per formare un comodo tavolino. Il box del Pack Sleep pesa soltanto 50 kg ed eventualmente può essere facilmente rimosso. Ma quanto costa? Per chi già possiede un Jogger il Box Pack Sleep costa 1.660 euro, il materasso invece 331 euro. Ciliegina sulla torta: il box sarà compatibile anche sulla nuova Dacia Duster appena presentata.