Quanti pacchetti Full Self Driving ha venduto Tesla nel mondo?

Autopilot di Tesla è un sistema divenuto famoso in tutto il mondo per le sue caratteristiche altamente tecnologiche, capaci di assisterci alla guida in diverse situazioni. Tuttavia la feature è divisa in tre pacchetti differenti e ora Tesla ha svelato quanti clienti hanno acquistato il Full Self Driving: 285.000.

Il pacchetto Full Self Driving, chiamato in Italia Autopilot al massimo potenziale che abbiamo provato di recente, è il più controverso dei tre proposti da Tesla. Innanzitutto costa uno sproposito, negli USA è arrivato a 15.000 dollari, in Italia invece ha un prezzo di 7.500 euro - perché ha meno funzioni. Le funzioni incluse nel Full Self Driving sono un altro tasto dolente infatti: in Nord America a breve si aggiornerà con la Guida Autonoma Completa, anche in città, mentre in Europa a causa delle limitazioni ci si ferma a qualche aggiunta iper-tecnologica e poco altro.

Le funzioni incluse nel pacchetto sono un altro nodo cruciale della questione, poiché solo negli USA e in Canada si potrà sfruttare il Full Self Driving appieno - del resto costa anche il doppio rispetto all’Europa. Per Tesla è in ogni caso un ottimo traguardo aver venduto 285.000 pacchetti “al massimo potenziale”, su circa 1,5 milioni di vetture capaci di farlo funzionare; sicuramente col rilascio della Guida Autonoma Completa saranno molti di più gli utenti che decideranno di investire nel software californiano, questo però ce lo dirà solo il tempo. Questo e altri traguardi sono stati elencati da Tesla in un lungo post su Twitter, una lista di “successi” raggiunti nel 2022 dagli uomini di Elon Musk.