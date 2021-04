Oyo, la bici elettrica senza catena a trasmissione idraulica

Il mondo delle biciclette è quantomai in subbuglio, ma in senso del tutto positivo. Il mercato non è mai stato così dinamico e nuovi modelli sono in arrivo quasi ogni giorno, anche strani e particolari, come la bici priva di mozzi. Oggi invece vogliamo parlare di una e-bike senza catena.

La bicicletta in questione si chiama Oyo ed è prodotta dall’israeliana BC Bikes. Si fa notare per via della tecnologia che la spinge, senza catena ma con un sistema a trasmissione idraulica. Al momento si tratta ancora di un prototipo, che funziona grazie a un motore elettrico da 250 W e a un sistema sigillato a circuito chiuso che che fa girare del fluido idraulico fra propulsore e ruota posteriore.

I vantaggi della mancanza della catena sono evidenti, non si rischia di perderla in seguito a una cambiata errata e non c’è bisogno di manutenzione, per non parlare della pulizia. La Oyo si fa notare anche per via di un display presente sul manubrio, cinque livelli di assistenza elettrica, un leggero telaio in alluminio, un sistema antifurto integrato e freni idraulici a disco firmati Tektro.

Insomma un pacchetto davvero avanzato che raggiunge, come legge impone, i 25 km/h di velocità massima. Volete conoscere il suo prezzo? È presto per dirlo, al momento si stanno raccogliendo investimenti per la sua realizzazione - e su FundIt l’obiettivo richiesto si trova al momento al 769% grazie a 561 investitori. Ora è solo questione di avere pazienza, nella speranza che la società avvii presto la produzione in serie.