Da OutRun a Pole Position: 5 videogiochi di corse degli anni '80

Buona parte dei nostri lettori, così come chi scrive, è cresciuta negli anni '80, oltre alle auto inoltre il nostro core business sono i videogiochi, dunque perché non ricordare quali sono stati i migliori titoli di corse di quell'era gloriosa?

Ad aiutarci con la memoria è stato MotorTrend, che ha raccolto alcuni dei più iconici videogame di quegli anni. Ad aprire la lista troviamo certamente OutRun, classico SEGA uscito nel 1986 che ci permetteva di guidare una Ferrari Testarossa con accanto un'avvenente donna bionda a cavallo di diversi stage e panorami. Un titolo la cui leggenda vive ancora oggi, con porting per il mondo mobile e le console di ultima generazione - pensiamo soprattutto a Nintendo 3Ds e Switch.

Grande classico Namco, Pole Position è stato un titolo in grado di rubarci ore e ore di magnifico divertimento, forte di un look accattivante e una prospettiva che accennava alla tridimensionalità - in un'era in cui le tre dimensioni erano soltanto un sogno, nel mondo dei videogiochi. Più o meno dello stesso genere Chase H.Q., che ci metteva nei panni di un poliziotto a bordo di una Porsche, ovvero "cosa chiedere di più?". C'erano da inseguire malviventi a bordo di Lotus Esprit, mitiche Lamborghini Countach, Porsche 959, Ferrari 288 GTO e Porsche 928. Semplicemente fantastico.

Spy Hunter invece ci metteva alla guida di una Lotus Elise presa direttamente dal film 007 La Spia Che Mi Amava, chiudiamo poi ricordando Ivan "Ironman" Stewart's Super Off Road, forse il titolo più particolare della lista che ci metteva alla guida di una muscolosa off-road. Ricordate altri videogame di corse degli anni '80 che hanno cambiato la vostra infanzia?