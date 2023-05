I Paesi europei che non vogliono l'Euro 7: non c'è solo la Germania

L’italia e gli alleati dell’UE hanno i numeri per bloccare l’Euro 7, queste le parole di Matteo Salvini durante l’Automotive Dealer Day di Verona della scorsa settimana, e infatti sono in totale otto i paesi europei intenzionati a mettere il bastone tra le ruote all’avanzamento delle normative Euro 7.

Lunedi scorso una lettera dove si chiede lo stop all’avanzamento della pratica è stata firmata da Francia, Italia, Polonia, Bulgaria, Ungheria, Repubblica Ceca, Romania e Slovacchia, ovvero una coalizione abbastanza corposa che potrebbe effettivamente portare allo stop delle negoziazioni e addirittura alla fine dell’Euro 7, almeno secondo quanto dichiarato da Automotive News.

Stranamente, la Germania non fa parte di questi otto paesi, nonostante si sia dimostrata a più riprese contraria all’arrivo delle normative Euro 7, e dopo essere stata una delle protagoniste nella presa in considerazione dei carburanti sintetici per garantire la vita ai motori termici anche dopo il 2035.

Ovviamente questa lettera non implica uno stop delle discussioni sulle normative Euro 7, ne tantomeno la sua fine, almeno per il momento, ma è chiaro che l’Unione Europea non potrà passare sopra ad un’opposizione tanto gremita, che troverà ulteriori consensi nell’industria automobilistica, con diversi marchi che sono notoriamente contrari a queste normative, a partire da Stellantis, con il CEO Carlos Tavares che le ha definite controproducenti.