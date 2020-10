L'ottimo monopattino Ninebot Segway E45E in offerta col Prime Day di Amazon

Come già saprete, oggi 13 ottobre inizia il Prime Day di Amazon, 48 ore di ottime offerte (la festa finirà alle 23:59 del 14 ottobre) riservate esclusivamente agli abbonati Prime. Ebbene fra le promozioni di quest’anno dobbiamo segnalarvi anche il nuovo Ninebot Segway E45E.

Presente sul mercato italiano da pochissime settimane, il nuovo Ninebot Segway E45E si fa notare per via delle sue gomme da 9 pollici a doppia densità antiforatura (sono ripiene di una schiuma estremamente densa), il nuovo ammortizzatore anteriore che viene ripreso dal modello ES2, 25 km/h di velocità massima, ben 45 km di autonomia. Possiamo percorrere così tanta strada perché il modello è già equipaggiato con la seconda batteria extra, che solitamente andrebbe acquistata a parte a poco meno di 200 euro.

Una batteria che aggiunge anche due fasce LED di colore rosso per aumentare la visibilità notturna (per saperne di più, ecco la nostra recensione del Ninebot Segway ES2 con batteria extra). Manca un freno a disco meccanico, Segway però si affida al freno elettronico nel motore e al freno meccanico che possiamo azionare premendo il copri ruota posteriore. Il monopattino elettrico, uno dei migliori in circolazione attualmente, è proposto da Amazon a 599,99 euro, praticamente solo 50 euro in più rispetto al modello E25E con soli 25 km di autonomia. Un’offerta da prendere al volo anche in vista del Bonus Mobilità 2020, che vi permette di richiedere dal prossimo 3 novembre un rimborso del 60% - andreste dunque a pagarlo solo 240 euro. Questo però solo se siete residenti in una città compatibile.