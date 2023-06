Il lato oscuro di Piaggio: i nuovi Beverly e MP3 300 Deep Black

In casa Piaggio è tempo di abbracciare il lato oscuro: giusto in tempo per l'estate 2023 il marchio della leggendaria Vespa ha presentato i nuovi Beverly e MP3 300 Deep Black, disponibili da giugno nelle concessionarie.

La nuova livrea Deep Black ha un obiettivo principale: esaltare il design e le linee del Piaggio Beverly, Una colorazione che trae ispirazione dal mondo automobilistico ed enfatizza il Nero Meteora opaco. A questo si aggiungono anche dettagli in nero lucido, una finitura grintosa che si estende anche ai cerchi. Per l'occasione anche la sella si è adattata al Total Black, con cucitura singola tono su tono, un look minimale che mette in risalto la targhetta Beverly sulle fiancate. Se il nero è troppo serioso per voi, sul Piaggio Beverly S - ovvero la variante più sportiva del crossover - arriva il Verde Jungle.

Ma passiamo al Piaggio MP3 300 hpe, anch'esso pronto a sfoggiare il Deep Black. La colorazione è abbinata a finiture in nero lucido, inclusi i cerchi e la cornice della strumentazione, mentre il cupolino brunito dona un tocco di elegante sportività. Ricordiamo che il Piaggio MP3 300 hpe è dotato di tre ruote e può essere guidato con la semplice patente B per le automobili (si può guidare un tre ruote fino a 500 cc con la patente B?).

Il Piaggio Beverly Deep Black con cilindrata 300 cc ha un prezzo di 5.699 euro, il 400 cc invece 6.699 euro. Il MP3 300 Deep Black è disponibile a 7.199 Euro.