A Osaka un nuovo rollercoaster di Super Mario Kart: competitivo e in realtà aumentata

Sembra ufficiale: gli Universal Studios Japan apriranno una nuova attrazione a tema Super Mario. Nello specifico un rollercoaster dedicato a Super Mario Kart - e non ci fosse stato il COVID-19 avremmo già acquistato i biglietti.

La data da segnare in calendario è il 4 febbraio 2021, il giorno in cui gli Universal Studios di Osaka inaugureranno la nuova attrazione. Il Giappone, a dirla tutta, non è nuovo a iniziative simili, ovvero ad attrazioni ludiche dedicate a Super Mario Kart, una saga che fa le fortune di Nintendo sin dai tempi del NES e del SNES.

Addirittura una società locale aveva inventato un tour da fare nelle vere strade delle metropoli giapponesi su kart, con gli utenti vestiti di tutto punto come i personaggi del videogioco. Un’idea che ovviamente Nintendo, sempre attenta a proteggere le sue IP, ha stroncato sul nascere per vie legali. Ora, agli Universal Studios, tutto sarà ufficiale ma i visitatori non guideranno dei kart ma saliranno su una tradizionale montagna russa su binari.

Tradizionale ma con una preziosa aggiunta: l’esperienza sarà arricchita dalla realtà aumentata. Non solo, sarà un rollercoaster competitivo, con gruppi di visitatori che correranno contro altri all’interno del misterioso castello di Bowser. La giostra in realtà sarà piena di elementi provenienti dai videogiochi di Super Mario, per un’esperienza davvero unica. Ora non resta che aspettare la fine della pandemia per tornare a viaggiare...