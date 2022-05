Un orso cerca di aprire la portiera di una BMW X3: la Tesla registra tutto

Il web è ormai disseminato di video provenienti dalla Modalità Sentinella di Tesla. Attorno alle auto di Elon Musk succede davvero di tutto e lo abbiamo sperimentato anche noi provando la Modalità Sentinella su Model 3 2022. A tal proposito c'è chi ha beccato un orso curioso...

Sappiamo bene come la pubblicità ci abbia negli anni inculcato l'assioma del delfino curioso, anche gli orsi però non scherzano... Purtroppo chi ha pubblicato il video su Reddit, un utente di nome baseball4ev, non ha scritto dove è avvenuto il tutto, il video ripreso dalla Modalità Sentinella di Tesla però è chiaro sull'accaduto: abbiamo un delizioso orsetto che guarda all'interno di una BMW X3, probabilmente alla ricerca di eventuale cibo o di un riparo.



Si tratta di un video molto particolare per il Sentry Mode di Tesla, solitamente infatti è una funzione utile a smascherare ladruncoli e vandali di infima categoria, è raro vedere orsi che tentano di aprire le portiere. Come potete ben vedere infatti, l'animale cerca chiaramente di aprire la portiera, un qualcosa che l'orso sembra aver già sperimentato in passato; su internet è infatti abbastanza semplice vedere filmati di orsi che aprono le porte delle case per entrare indisturbati, sono animali ormai abituati a vivere in ambienti popolati.



