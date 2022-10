L'orso apre la porta del pick-up e entra in abitacolo ma se ne va dopo un rimprovero

La fauna selvatica può diventare un problema per gli automobilisti: in Italia si parla spesso dell’invadenza dei cinghiali, specie dopo il periodo di calma nelle città dovuto alla pandemia, mentre oltreoceano ci sono gli orsi che spesso creano non pochi problemi alla popolazione, perché ormai si infilano in auto come se il mezzo fosse il loro.

L’ultima testimonianza arriva dal Lago Tahoe, in California, dove una signora residente nei pressi della zona ha dovuto fare i conti con un orso mentre faceva ritorno a casa. La donna si trovava a bordo di una Jeep, e passando di fronte alla sua abitazione si è imbattuta in una scena a metà tra il tragico e il comico.

Un orso si è avvicinato al GMC Sierra Denali della proprietaria, e dopo aver placidamente afferrato la maniglia della portiera, ha aperto e si è intrufolato in abitacolo afferrando prontamente un sacchetto contenente del cibo che si trovava all’interno. In queste situazioni ci sono persone che urlano terrorizzate, invece la nostra protagonista, forse abituata a episodi di questo tipo, è scesa dalla Jeep con ed è andata subito davanti al pick-up urlando all’orso con tono di rimprovero e intimandolo a scendere, il tutto mentre registrava il fatto con lo smartphone.

Il cucciolone non se l’è fatto dire due volte ed è sceso immediatamente dal Denali, dandosela a gambe e lasciano la refurtiva nella zona del misfatto. Tutto è bene quel che finisce bene, perché l’orso è generalmente impaurito dall’umano, ma è anche vero che qualora reagisse la situazione diventerebbe piuttosto pericolosa.

È pur vero che ormai scene di questo tipo sono diventate prassi in molti luoghi d’America, infatti ricordiamo un episodio simile, dove le telecamere di una Tesla hanno registrato un orso che tentava di aprire una BMW in un parcheggio.