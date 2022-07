L'ultimo orologio Ferrari è il più sottile del mondo e costa quasi 2 milioni di euro

Vi siete mai trovati sul sito Ferrari a guardare la gamma delle rosse, scoprirne le specifiche e, perché no, configurare il vostro modello dei sogni? Alcuni sono inarrivabili - non che la nuova Ferrari 296 GTB non ve la tirino dietro - ma dopo aver visto il prezzo monstre del nuovo orologio Ferrari, anche la rossa più recente vi sembrerà regalata.

Infatti Ferrari ha appena svelato il Richard Mille UP-01, un orologio decisamente speciale, definito come il più sottile al mondo con la sua cassa spessa soltanto 1,75 millimetri realizzata in titanio. Si tratta di un vero e proprio record, 0,05 millimetri inferiore al primato precedente, che apparteneva a Bulgari.

Tutto il meccanismo è racchiuso all’interno di questa cassa spessa come un cartoncino che misura 51 mm di larghezza. Sopra di essa c’è soltanto un il logo col cavallino rampante, due ghiere necessarie per cambiare l''orario e un piccolissimo quadrante che mostra l’ora corrente, affiancato da un secondo quadrante "gemello" che permette di spiare il meccanismo della molla.

Le dimensioni dell’orologio infatti fanno capire che a bordo non c’è alcun tipo di batteria, ma soltanto la ricarica manuale, che però non può essere effettuata a mano, bensì necessita di uno strumento apposito da inserire all’interno di una delle due ghiere presenti accanto al quadrante che indica l’ora.

Proprio come sulle vetture da corsa, tutto ciò che è superfluo è stato eliminato, e proprio come una macchina da corsa, anche il costo è da riferimento: per portarsi a casa l’ultimo gioiello dell’orologiaio svizzero ci vogliono quasi 2 milioni di dollari, 1.888.000 di dollari per l’esattezza, e ne verranno prodotti soltanto 150 esemplari. Il valore degli orologi rubati a Charles Leclers lo scorso aprile, a confronto, sono spiccioli.