Momento d'oro per Lamborghini: già vendute tutte le auto previste fino alla metà del 2024

Il 2021 è stato un anno da record per la casa di Sant’Agata Bolognese, ma se il buongiorno si vede dal mattino, il 2022 sarà ancora meglio, dato che i numeri raggiunti dopo nove mesi da Lamborghini suggeriscono un imminente sorpasso rispetto al primato precedente, e ci sono già ordini che terranno occupata l’azienda fino al 2024.

Assieme alle novità riguardanti la Huracan Sterrato, Lamborghini ha ufficializzato i numeri registrati fino ad oggi, dove si parla di 7.430 veicoli venduti (4.834 dei quali sono Urus) nei primi nove mesi del 2022, che presto andranno a superare il precedente record di vendite di 8.405 unità registrato nel 2021, come ha confermato anche il CEO Stephan Winkelmann ai microfoni di ABC News, aggiungendo che nonostante il periodo, l’azienda non ha avvertito alcun calo nelle vendite, anzi, sta continuando a vendere più veicoli di quanti riesce effettivamente a produrre.

Inoltre Winkelmann ha dichiarato che l’azienda non ha risentito della crisi dei chip, così come non ha avuto particolari problemi dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino: “È una sfida continua, ma finora siamo riusciti a non perdere alcuna capacità di produzione, anzi, abbiamo effettivamente aumentato la nostra capacità di produzione. Anche la guerra in Ucraina ci ha colpito un po' all'inizio perché abbiamo un grande fornitore in Ucraina ma grazie al loro coraggio e alla loro dedizione questo è stato risolto e abbiamo recuperato tutti i ritardi che stavano accadendo nei primi due giorni di guerra . Non abbiamo grossi vincoli in termini di filiera. Non abbiamo mai avuto il problema di parcheggiare auto con parti mancanti”.

Infine, stando a quanto dichiarato, Lamborghini avrebbe già un totale di ordini che la terrà occupata almeno fino alla metà del 2024, 3.000 dei quali dedicati all’erede dell’Aventador che porterà con sé un nuovo V12 ibrido, già mostrato ad alcuni fortunati clienti.