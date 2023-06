Ormeggiare uno yacht durante il GP di Monaco è costato più di una Porsche 911 Carrera 4S

Dopo i prezzi folli del cibo durante il Gp di Miami, emergono le cifre relative al recente Gran Premio di Monaco, tenutosi poco meno di una settimana fa.

Vi abbiamo già parlato della vita lussuosissima del Principato che ha spinto 9 piloti su 20 di F1 a vivere a Monaco, ma sentire le cifre reali della splendida Montecarlo permette di comprendere ancor meglio quanto le abitudini dei milionari/miliardari siano lontane anni luce da quelle dei comuni mortali.

Come è ben noto a fare da cornice alle monoposto di Formula 1 vi sono i mega yacht. La creme de la creme si riunisce a Monaco durante i giorni del Gp e lo stesso è accaduto domenica scorsa per il grande evento motoristico.

Si tratta di un porto assolutamente off limits per chi non ha il portafoglio bello gonfio visto che, ormeggiare un natante nel principato monegasco può costare cifre folli. Come riferisce The Independent un miliardario, il cui nome non è stato reso pubblico, ha noleggiato per l'evento uno yacht extra lusso al costo di 2,4 milioni di dollari a settimana.

La nave scelta era stata in origine commissionata dal defunto co-fondatore di Microsoft Paul Allen, varata per la prima volta nel 2003, esattamente 20 anni or sono. Ovviamente il costo del noleggio è solo la metà del problema a Monaco, visto che bisogna mettere in preventivo anche una spesa importante per ormeggiare lo yacht.

E il costo per il "parcheggio" a Montecarlo ha raggiunto delle cifre folli, tenendo conto del fatto che il miliardario in questione ha sborsato ben 138mila dollari a settimana solo per ormeggiare la propria barca. Di fatto con quella cifra si sarebbe potuto comprare una Porsche 911 Carrera 4S.

"Secondo Luxurylaunches – ha scritto The Independent sempre riferendosi allo yacht di Paul Allen - la nave di 126 metri, costruita dal cantiere tedesco Lurssen, era lo yacht più grande dell'evento, dove le tariffe di ormeggio settimanali possono raggiungere prezzi di $ 150.000".