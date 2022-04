L'organizzatore del Salone di Ginevra conferma il ritorno dello show nel 2023

La pandemia da Covid-19 ha creato non pochi problemi in ogni ambito e specialmente in quello automobilistico, che ancora sta facendo i conti con la crisi dei chip. Poi non bisogna dimenticare l’impossibilità per i costruttori di mostrare e presentare le proprie vetture sui palcoscenici più importanti del settore, ma la situazione sta cambiando.

Ebbene, piano piano le cose stanno tornando alla normalità, e dopo la bella notizia relativa alla totale riapertura al pubblico di un evento importante in Italia come il quarto round del campionato Formula E che si terrà a Roma il prossimo weekend, adesso l’organizzazione del Salone di Ginevra ha confermato che lo show ritornerà ufficialmente il prossimo anno.

Questo importante palcoscenico non si teneva dal 2020, quando venne cancellato per la prima volta lasciandoci a bocca aperta di fronte al desolante video che mostrava i padiglioni completamente deserti. Il Salone di Ginevra è poi mancato anche nel 2021, proprio come quello di quest’anno, rimandato con numerose incertezze al 2023. Oggi possiamo dire con sicurezza che l’evento ci sarà, e secondo gli organizzatori sarà il migliore di sempre, con uno “spettacolo ancor più d’impatto”.

I dettagli chiaramente non sono ancora molti, ma gli addetti ai lavori si aspettano che vengano riservati uno o due giorni alla stampa, prima di aprire le porte dello show al pubblico dal 14 al 19 febbraio del 2023.