In Oregon si può finalmente fare rifornimento al self-service: cade il ban dopo 70 anni

Una novità interessante arriva dall'Oregon, dove è stato revocato un divieto di lunga data sul self service nelle stazioni di carburante. La governatrice Tina Kotek ha firmato una legge che darà ai conducenti dell'Oregon la possibilità di scegliere se rifornire autonomamente o ricevere assistenza da un addetto alla stazione.

Questa decisione segna un cambiamento rispetto alla tradizione passata e ha suscitato opinioni diverse tra i legislatori e il pubblico. Mentre alcuni vedono vantaggi nell'autonomia di rifornimento, altri esprimono preoccupazioni riguardo agli anziani e agli addetti alle stazioni di servizio. Speriamo che nessuno d'ora in poi faccia come l'influencer che ha tentato di fare benzina con una Tesla.

Prima dell'ultima firma del disegno di legge, l'Oregon aveva fatto delle eccezioni al divieto di self-service, specialmente nelle aree rurali. Tuttavia, la firma del disegno di legge di venerdì ha eliminato queste restrizioni in tutto lo stato.

Un sostenitore chiave della revoca del divieto è stato Mike Freese, un lobbista dell'Oregon Fuels Association. Nel corso dell'anno, ha testimoniato davanti a un comitato legislativo, spiegando che la mancanza di personale nelle stazioni di servizio aveva creato difficoltà nell'operare. Ha evidenziato che trovare dipendenti disposti a fare il rifornimento di carburante era diventato estremamente difficile, minacciando così la sopravvivenza delle stazioni. Negli Stati Uniti, dove i veicoli elettrici si stanno diffondendo rapidamente in alcune zone, c'è chi però alle pompe di benzina non ci tornerebbe mai, come il guidatore Tesla che lamentava che non sono segnalate adeguatamente le stazioni di rifornimento per i possessori di motori termici .

Con l'entrata in vigore di questa legge, l'Oregon si unisce agli stati che permettono il self-service, lasciando il New Jersey come l'unico stato con il divieto. Questa restrizione in Oregon era in vigore dal lontano 1949.