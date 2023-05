Quante ore passiamo nel traffico ogni anno? Palermo la città peggiore: la Flop 25

In alcune città italiane il traffico congestionato è un problema davvero serio che fa perdere tantissimo tempo agli automobilisti dello stivale, una quota di "tempo sprecato" che sta tornando ai livelli pre-pandemia, come confermato dagli ultimi dati della Commissione Europea.

Secondo questi dati gli italiani perdono in media 38 ore all'anno fermi in coda nel traffico, uno dei numeri più alti d'Europa. Questo deriva sicuramente dal fatto che l'automobile è il mezzo preferito dai cittadini italiani, nel nostro Paese esistono infatti circa 655 vetture ogni 1.000 abitanti (abbiamo inoltre un parco auto sempre più vecchio), in Europa siamo dunque secondi dietro soltanto al Lussemburgo. Ovviamente non tutte le città sono uguali ed esistono centri in cui si soffre di più, altri in cui il problema del traffico è leggermente meno rilevante, come ha calcolato TomTom con il suo Traffic Index Ranking.

Secondo la nota compagnia specializzata in software e hardware per la navigazione GPS la peggiore città d'Italia sarebbe Palermo con le sue 82 ore pro capite passate in coda nel 2021. Al secondo posto troviamo Roma con 75 ore, mentre Messina guadagna il terzo gradino del podio con 73 ore. A Catania si passano 69 ore, a Napoli 66, mentre Genova e Milano sono appaiate con 64 ore. Per scendere al di sotto delle 60 ore bisogna andare a Bari (57), Firenze, Bologna e Reggio Calabria (52). La Flop 25, per così dire, continua con Torino, Pescara, Cagliari, Prato, Trieste, Verona, Livorno, Taranto, Reggio Emilia, Ravenna, Parma, Modena, Padova e Brescia. In basso trovate il dettaglio della classifica in una tabella pubblicata da ProntoBolletta.