Ordini Tesla a picco in Cina: una fonte anonima fa crollare il titolo in borsa

In questa mattina del 4 giugno il mercato delle criptovalute si è svegliato in netto calo, e anche il titolo Tesla è in caduta libera. Perché mai? Ovviamente c’è un motivo ben preciso...

Una fonte interna all’azienda avrebbe spifferato al web che gli ordini cinesi di Tesla sarebbero crollati a picco. Considerando il fatto che parliamo di un mercato chiave per l’azienda americana, su cui Elon Musk e soci hanno puntato davvero molto - andando a costruire persino una Gigafactory a Shanghai per produrre direttamente all’interno del Paese asiatico -, gli investitori si sono subito impauriti e molti hanno iniziato a vendere le loro azioni TSLA.

Secondo la fonte anonima in questione, i nuovi ordini sarebbero stati appena 9.800 lo scorso mese, il che in effetti è davvero poco rispetto ai 21.000 di marzo 2021. “Dagli oltre 18.000 ordini di aprile 2021, a maggio si è scesi a 9.800, così come ha riferito una fonte a conoscenza dei dati.” ha scritto il The Information. ”Il calo rifletterebbe un netto calo di appeal da parte del pubblico cinese nei confronti di Tesla, che con l’uscita della Model Y a inizio 2021 aveva registrato un alto numero di ordini, toccando quota 21.000 a marzo.”

Secondo il report, il calo sarebbe dovuto alle critiche del governo cinese e all’opinione pubblica, che non si fiderebbe più dell’azienda dopo alcuni incidenti recenti avvenuti con le Tesla e il problema dei freni sorto al salone di Shanghai. Dopo queste uscite, il titolo in borsa ha perso il 4%, bruciando svariati miliardi di dollari in capitalizzazione.