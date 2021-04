Via agli ordini della Nuova Tipo City Sport 2021: caratteristiche e prezzo

Stellantis ha dato ufficialmente il via agli ordini della nuova Tipo City Sport 2021, una versione inedita caratterizzata da un design più grintoso rispetto al resto della line-up. Scopriamo insieme le principali caratteristiche e il prezzo di partenza.

Nuova Tipo City Sport si fa riconoscere per via di cerchi in lega diamantati da 18”, numerosi dettagli in nero lucido, un’esclusiva livrea Grigio Metropoli, il badge “Sport” posto sotto lo specchietto anteriore - e ancora altri elementi che vanno dall’inserto inferiore della griglia al montante della porta laterale. I fari sono Full LED sia all’anteriore che al posteriore, all’interno invece troviamo uno schermo da 7” TFT che funziona da nuovo quadro strumenti digitale, al centro invece abbiamo un display touch da 10,25 pollici con sistema Uconnect 5 - compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, anche wireless.

E ancora il sistema Keyless Entry/Go e un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida (i classici ADAS), tra cui spicca l’Adaptive High Beam che accende e spegne in automatico gli abbaglianti (per noi una delle feature da avere assolutamente su una nuova auto nel 2021). Nuova Tipo City Sport è disponibile nelle varianti 5 porte e Station Wagon, con motore turbodiesel 1.6 Multijet da 130 CV oppure il nuovo GSE 1.0 T3 da 100 CV alimentato a benzina. Nuova Tipo City Sport parte da 18.500 euro con finanziamento FCA Bank.