Via agli ordini della nuova Jeep Wrangler 4xe First Edition: il plug-in hybrid al massimo

State aspettando con ansia di ordinare una nuova Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in? È arrivato il vostro momento, visto che Stellantis ha aperto gli ordini della vettura - nella sua First Edition almeno.

Parliamo della versione più completa della gamma Wrangler 4xe, all’interno della quale sono inclusi un cavo Mode 3 per la ricarica pubblica e un easyWallbox per la ricarica domestica. E ancora un pratico Cargo Organizer per il vano di carico, un telo coprivettura 4xe indoor e dell’estensione della garanzia veicolo di tre anni. I vantaggi non finiscono qui, poiché inclusi nel pacchetto ci sono anche i privilegi Jeep Wave - il che significa i primi 2 tagliandi di manutenzione programmata inclusi presso le concessionarie Jeep, l’assistenza stradale 24/7, il servizio clienti dedicato e l’accesso privilegiato agli eventi e alle partnership del brand.

Insomma, l’esperienza Wrangler alla sua massima potenza. Esteriormente la First Edition si distingue per via di cerchi da 18 pollici, fari ad alta visibilità Full LED e cover rigida per la ruota di scorta. L’abitacolo offre invece sedili in pelle nera, il rivestimento della plancia in pelle con cuciture a contrasto e tappetini barber neri dedicati.

Tecnicamente parlando, la Jeep Wrangler 4xe First Edition offre una potenza combinata di 380 CV, grazie a un pacco batterie ad alta tensione, due motogeneratori elettrici e un motore turbocompresso a benzina da 2.0 litri - connesso a una trasmissione automatica TorqueFlite a 8 marce. La trazione ovviamente è 4x4, anche in modalità 100% elettrica. Il sistema di bordo Uconnect NAV prevede invece uno schermo touch da 8,4 pollici abbinato a un quadro strumenti digitale TFT da 7 pollici. Ma quanto costa questa versione super accessoriata? 73.100 euro.