Ordini aperti per la nuova Volkswagen Passat Variant: quanto costa?

Il 31 agosto scorso Volkswagen ha presentato la nuova Passat Variant, anche Plug-in Hybrid con 100 km di autonomia elettrica. Oggi le prevendite sono ufficialmente aperte, con prezzi a partire da 42.550 euro.

I 42.550 euro di partenza riguardano la Volkswagen Passat 1.5 eTSI ACT DSG con tecnologia Mild Hybrid, una motorizzazione che per la prima volta si affaccia al mondo Passat. La seconda motorizzazione disponibile al lancio è invece turbodiesel 2.0 TDI SCR EVO in tre livelli di potenza, 122 CV e 150 CV con trazione anteriore, 193 CV con trazione integrale 4MOTION. Su tutta la gamma è presente il cambio automatico DSG a doppia frizione. Tre invece gli allestimenti: Passat, Business e R-Line, il più sportiveggiante dei tre. A rapporto manca la variante Plug-in Hybrid (eHybrid), in arrivo nel corso del 2024.

Ricordiamo che nuova Passat Variant presenta spazi interni del tutto rivisiti, con uno spazio di carico aumentato fino a 1.920 litri rispetto ai precedenti 1.780. Cambia ovviamente anche la strumentazione interna, che ora presenta un display centrale standard da 12,9 pollici, disponibile come optional anche da 15 pollici. L’infotainment è gestito dal software MIB4 di ultima generazione, abbiamo insomma una struttura del menu e il design grafico dei più recenti modelli Volkswagen.

Se la variante Mild Hybrid parte da 42.550 euro, il turbodiesel parte da 45.150 euro. Per una Passat R-Line invece servono 50.850 euro con turbo benzina Mild Hybrid 1.5 eTSI ACT 150 CV DSG; questo allestimento è disponibile anche con le motorizzazioni 2.0 TDI SCR EVO 150 CV DSG e 2.0 TDI SCR EVO 193 CV DSG con trazione integrale 4MOTION. L’arrivo nelle concessionarie di nuova Passat Variant è previsto per marzo 2024.