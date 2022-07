Ordini aperti per la nuova Toyota GR Supra 2023, anche con cambio manuale

Toyota ha aperto gli ordini della sua GR Supra 2023, anche nella variante equipaggiata con la nuova trasmissione manuale iMT a 6 marce la Toyota GR Supra 2023 arriverà anche con cambio manuale. In totale la gamma prevede 2 motorizzazioni e 3 allestimenti.

GR Supra è stata la prima vettura di Toyota GAZOO Racing (GR) a essere lanciata in modo globale, incarnando sin da subito - dal 2019 - lo spirito GR e il sogno di Akio Toyoda di creare una vettura incentrata unicamente sul piacere di guida. Guardando alla gamma abbiamo una versione 2.0 litri da 258 CV e 400 Nm di coppia disponibile nell'allestimento Sport con cambio automatico a 8 rapporti. Tra gli equipaggiamenti di serie abbiamo i cerchi in lega da 18", il pacchetto di sistemi di sicurezza Toyota Supra Safety, un sistema multimediale con schermo da 8,8", differenziale posteriore attivo, sospensioni a controllo elettronico e interni in Alcantara con sedili riscaldabili.

Al top della gamma abbiamo invece il 6 cilindri in linea da 3.0 litri, capace di erogare 340 CV e 500 Nm di coppia. Questo motore è disponibile sia con allestimento Lightweight con cambio manuale iMT a 6 rapporti che Premium Sport, con cambio automatico a 8 marce. La versione Lightweight, come indica il nome stesso, pesa 40 kg in meno rispetto alle altre versioni, nonostante i cerchi in lega da 19" con design esclusivo, head-up display, Blind Spot Monitor e Cruise Control Adattivo. Per risparmiare peso Toyota ha rinunciato ai sedili con supporto lombare e riscaldamento, sedili che inoltre si regolano manualmente.

Arriviamo così a parlare del listino: nuova GR Supra 2023 parte da 60.000 euro nella sua versione 2.0 Sport A/T, mentre il 3.0 Lightweight M/T costa 66.500 euro. Infine la Premium Sport A/T si può avere a 72.000 euro. Le prime consegne sono previste per il mese di settembre.