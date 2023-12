Ordini aperti per la nuova Renault Scénic elettrica: parte da 35.000 euro con Ecobonus

Lo scorso mese di settembre abbiamo visto dal vivo la nuova Renault Scénic E-Tech a Parigi, nuovo SUV 100% elettrico del marchio francese. Ora è arrivato finalmente il momento di dire “Via agli ordini italiani”. Scopriamo quanto costa la vettura e che gamma ha previsto Renault.

Partiamo dalle basi: la nuova Renault Scénic E-Tech sarà disponibile in due tagli batteria. La variante con 60 kWh promette fino a 430 km WLTP, mentre la batteria da 87 kWh arriva a 625 WLTP. Il prezzo d’ingresso è pari a 40.050 euro per la versione Evolution 170 CV Comfort Range (60 kWh), un prezzo davvero interessante che rende la nuova Scénic E-Tech anche perfettamente compatibile con gli incentivi italiani.

La Techno 220 CV Long Range (87 kWh) è invece disponibile a partire da 47.250 euro. Se il modello base si può anche avere a partire da 350 euro al mese, la variante Long Range si può ottenere a partire da 450 euro al mese.

Poiché abbiamo nominato gli incentivi: grazie all’Ecobonus, in caso di rottamazione di un usato da Euro 0 a Euro 4 la Scénic E-Tech Evolution 170 CV Comfort Range si può avere da 35.050 euro IVA inclusa, un prezzo d’attacco davvero interessante che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Jeep Avenger, Peugeot e-2008 ed e-3008, Volvo EX30. Ricordiamo che per avere i 5.000 euro di Ecobonus (3.000 + 2.000 in caso di rottamazione) bisogna scegliere una variante con prezzo inferiore a 42.700 euro IVA inclusa.

Nuova Renault Scénic E-Tech Electric si può ordinare a partire dal 14 dicembre 2023, le prime consegne ai clienti sono previste nella primavera del 2024. In chiusura ricordiamo che tutta la gamma Scénic si può avere con caricatore di bordo opzionale da 22 kW AC, per noi un assoluto game changer dell’esperienza di ricarica in Italia - dove la maggior parte di colonnine disponibili sono proprio AC, soprattutto nei piccoli centri. Per saperne di più vi raccontiamo meglio nell’articolo La Renault Mégane E-Tech dopo 3.200 km, trovate proprio un paragrafo chiamato “La ricarica AC da 22 kW cambia tutto”.