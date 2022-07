Ordini aperti per il nuovo Renault Austral 2023, il C-SUV con Android Automotive

Lo scorso mese di marzo 2022 siamo volati a Parigi per vedere dal vivo e toccare con mano il nuovo Renault Austral 2023, SUV di segmento C che ci ha davvero stupiti per design e piattaforma. È sicuramente una delle grandi novità dell'anno e ora il marchio francese ha aperto gli ordini in 5 Paesi europei, Italia compresa.

Il nuovo Renault Austral 2023 si può ordinare in Italia, Francia, Spagna, Germania e Paesi Bassi, con 34.000 potenziali clienti che hanno già aderito al programma Austral Now di Renault, attivato lo scorso febbraio. Le attivazioni digitali accompagneranno gli iscritti fino al lancio commerciale della vettura, affinché possano beneficiare dei contenuti esclusivi pensati da Renault. La commercializzazione, a proposito, avverrà entro la fine di questo 2022.

Vi ricordiamo che nuovo Austral si fa notare non solo per il suo design, anche per via del nuovo sistema di infotainment OpenR basato su Android Automotive - lo stesso provato su nuova Mégane E-Tech Electric, un salto deciso di Renault nel futuro (proviamo la tecnologia della nuova Mégane E-Tech). Sul fronte delle motorizzazioni la variante più richiesta potrebbe essere la E-Tech Full Hybrid, con un motore termico turbo a 3 cilindri da 1.2 litri abbinato a un propulsore elettrico da 160 oppure 200 CV a 400 V. Una vettura che promette consumi inferiori a una citycar a benzina, ovvero 4,5 litri/100 km - più o meno gli stessi consumi che abbiamo ottenuto con la Renault Arkana E-Tech Full Hybrid.

Oltre al Full Hybrid abbiamo anche la versione Mild Hybrid Advanced 130 CV, che al motore turbo 3 cilindri da 1.2 litri associa uno starter-alternatore e una piccola batteria da 48 V. Su questa variante i consumi si attestano sui 5,2 litri/100 km.

Infine chiudiamo con le Mild Hybrid da 140 o 160 CV, con il motore turbo benzina a 4 cilindri da 1.3 litri a iniezione diretta associata a uno starter-alternatore a 12 V. Questa versione consuma 6 litri di benzina ogni 100 km.