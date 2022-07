Ordini aperti per le potenti Mercedes-AMG EQE: fino a 687 CV di furia elettrica

Proprio mentre scriviamo abbiamo in prova una nuovissima Mercedes-Benz EQE 350+, berlina super tecnologica che somiglia più a un'astronave che a una normale vettura. Una versione più sbilanciata verso il comfort di bordo che sulla potenza, sono invece appena stati aperti gli ordini per le varianti AMG più potenti.

Mercedes-AMG ha aperto gli ordini per le nuove EQE 43 4Matic e 53 4Matic+, che hanno decisamente più potenza da vendere della EQE 350+ (quanto costa la nuova Mercedes-Benz EQE?). Abbiamo infatti, rispettivamente, 476 CV/858 Nm di coppia e 626 CV/950 Nm di coppia. La EQE 53, al momento la vettura top di gamma, è capace di percorrere lo 0-100 km/h in soli 3,3 secondi, mentre la sua velocità massima è di 240 km/h con il pacchetto opzionale AMG Dynamic Plus, capace di portare la potenza totale a 687 CV e 1.000 Nm di coppia.

Entrambe sono elettriche a trazione integrale e montano la stessa batteria della EQE 350+ da 90,6 kWh, infatti a livello di autonomia dovrebbero avere qualcosa in meno del modello "base". Su EQE 53 4Matic+ abbiamo poi cerchi in lega leggera AMG da 20 pollici 5 doppie razze, sospensioni pneumatiche AMG Ride Control+ con smorzamento adattivo regolabile e asse posteriore sterzante attivo, proiettori Digital Light con firma luminosa AMG, sedili sportivi in ecopelle con cuciture a contrasto rosse. La nuova Mercedes-AMG EQE 53 4matic+ costerà in Italia 109.777,50 euro, "a partire da".