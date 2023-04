Ordini aperti per la nuova Peugeot 508: quanto costa in Italia la berlina del Leone?

Lo scorso 24 febbraio vi abbiamo parlato in anteprima della nuova Peugeot 508, berlina premium del marchio francese che ora si può finalmente ordinare in Italia. Scopriamo subito disponibilità e prezzo di partenza della nuova gamma 508.

Particolarmente ricca la nuova gamma 508, che infatti può contare su 18 versioni complessive grazie a 3 allestimenti differenti, 5 motorizzazioni e 2 carrozzerie, con il listino che parte da un interessante prezzo di 42.170 euro. Ricordiamo che nuova 508 si può avere in versione berlina, Station Wagon e infine PEUGEOT SPORT ENGINEERED, la variante più sportiveggiante.

Come abbiamo detto sopra, sono 3 gli allestimenti disponibili, Nuova 508 ALLURE promette una ricca dotazione di base dotata - fra le altre cose - di climatizzatore automatico bi-zona, proiettori anteriori FULL LED Matrix, Visiopark 180°, PEUGEOT i-Cockpit con strumentazione digitale da 12,3" con navigazione connessa.

Nuova 508 GT assicura ancora più comfort e sicurezza grazie ai cerchi in lega da 18", il Visiopark 360°, il Drive Assist Plus Pack e gli interni in Alcantara/TEP. Infine Nuova 508 PSE si caratterizza anche esternamente, oltre ad avere un pacchetto di feature particolarmente ricco. La vettura è anche dotata di una gestione specifica del powertrain Plug-in Hybrid (che è da 360 CV totali) e delle sospensioni.

Parlando di motori, Nuova 508 offre 2 versioni termiche, ovvero Diesel BlueHDi 130 e Benzina PureTech 130, entrambe dotate di serie di cambio automatico EAT8 a 8 rapporti, e 3 versioni Plug-in Hybrid con potenze da 180, 225 e 360 CV. Il lancio commerciale italiano avverrà nel prossimo mese di giugno.